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British Grand Prix: Result

NEWS STORY
05/07/2026

Result of the Pirelli British Grand Prix.

Pos Driver Team Laps Gap
1 Leclerc Ferrari 52 1h 27:11.335
2 Russell Mercedes 52 + 0:00.427
3 Hamilton Ferrari 52 + 0:00.772
4 Norris McLaren 52 + 0:01.149
5 Hadjar Red Bull 52 + 0:01.598
6 Lawson Racing Bulls 52 + 0:02.023
7 Lindblad Racing Bulls 52 + 0:02.214
8 Bortoleto Audi 52 + 0:02.413
9 Colapinto Alpine 52 + 0:03.229
10 Gasly Alpine 52 + 0:03.445
11 Piastri McLaren 52 + 0:04.014
12 Sainz Williams 52 + 0:04.391
13 Bearman Haas 52 + 0:05.245
14 Ocon Haas 52 + 0:05.512
15 Perez Cadillac 52 + 0:07.403
16 Antonelli Mercedes 52 + 0:08.005
17 Bottas Cadillac 52 + 0:08.162
18 Alonso Aston Martin 51 + 1 Lap
19 Stroll Aston Martin 51 + 1 Lap
20 Verstappen Red Bull 46 + 6 Laps
Albon Williams 43 Retired
Hulkenberg Audi 36 Retired

Fastest Lap: Antonelli (Mercedes) 1:31.777 (Lap 37)

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