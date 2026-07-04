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British Grand Prix: Sprint: Result

NEWS STORY
04/07/2026

Result of the Pirelli British Grand Prix Sprint.

Pos Driver Team Laps Gap
1 Antonelli Mercedes 17
2 Hamilton Ferrari 17 + 0:02.745
3 Norris McLaren 17 + 0:09.783
4 Russell Mercedes 17 + 0:10.639
5 Leclerc Ferrari 17 + 0:12.620
6 Verstappen Red Bull 17 + 0:16.550
7 Piastri McLaren 17 + 0:17.551
8 Lawson Racing Bulls 17 + 0:30.233
9 Hadjar Red Bull 17 + 0:30.953
10 Lindblad Racing Bulls 17 + 0:35.110
11 Gasly Alpine 17 + 0:40.273
12 Colapinto Alpine 17 + 0:41.026
13 Hulkenberg Audi 17 + 0:41.680
14 Bortoleto Audi 17 + 0:42.499
15 Bearman Haas 17 + 0:45.784
16 Ocon Haas 17 + 0:49.810
17 Sainz Williams 17 + 0:50.379
18 Albon Williams 17 + 0:50.757
19 Bottas Cadillac 17 + 1:15.117
20 Alonso Aston Martin 17 + 1:31.872
21 Stroll Aston Martin 16 + 1 Lap
22 Perez Cadillac 16 + 1 Lap

Fastest Lap: Antonelli (Mercedes)1:31.607 (Lap 17)

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