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British Grand Prix: Practice - Times

NEWS STORY
03/07/2026

Times from today's free practice session for the Pirelli British Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap
1 Hamilton Ferrari 1:29.260 147.638 mph
2 Antonelli Mercedes 1:29.473 0.213
3 Leclerc Ferrari 1:29.859 0.599
4 Russell Mercedes 1:29.938 0.678
5 Piastri McLaren 1:30.147 0.887
6 Verstappen Red Bull 1:30.240 0.980
7 Norris McLaren 1:30.288 1.028
8 Hadjar Red Bull 1:30.338 1.078
9 Hulkenberg Audi 1:30.743 1.483
10 Lawson Racing Bulls 1:30.850 1.590
11 Colapinto Alpine 1:30.966 1.706
12 Bortoleto Audi 1:31.035 1.775
13 Lindblad Racing Bulls 1:31.339 2.079
14 Bearman Haas 1:31.373 2.113
15 Sainz Williams 1:31.684 2.424
16 Ocon Haas 1:31.684 2.424
17 Albon Williams 1:31.697 2.437
18 Bottas Cadillac 1:32.150 2.890
19 Perez Cadillac 1:32.241 2.981
20 Alonso Aston Martin 1:32.957 3.697
21 Gasly Alpine 1:33.019 3.759
22 Stroll Aston Martin 1:33.130 3.870

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