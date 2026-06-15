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Barcelona-Catalunya Grand Prix: Fastest Race Laps

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15/06/2026

Fastest times posted by each driver during the MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

Pos Name Team Lap Time Gap
1 Hamilton Ferrari 44 1:20.122 130.023 mph
2 Hadjar Red Bull 60 1:20.150 0.028
3 Verstappen Red Bull 42 1:20.230 0.108
4 Norris McLaren 37 1:20.232 0.110
5 Leclerc Ferrari 47 1:20.379 0.257
6 Russell Mercedes 43 1:20.640 0.518
7 Antonelli Mercedes 46 1:20.704 0.582
8 Piastri McLaren 46 1:20.835 0.713
9 Bortoleto Audi 55 1:21.446 1.324
10 Ocon Haas 63 1:21.643 1.521
11 Albon Williams 54 1:21.744 1.622
12 Lindblad Racing Bulls 45 1:21.914 1.792
13 Gasly Alpine 43 1:21.960 1.838
14 Sainz Williams 58 1:22.061 1.939
15 Bearman Haas 43 1:22.419 2.297
16 Colapinto Alpine 43 1:22.449 2.327
17 Lawson Racing Bulls 45 1:22.691 2.569
18 Perez Cadillac 43 1:22.820 2.698
19 Hulkenberg Audi 2 1:23.447 3.325
20 Alonso Aston Martin 27 1:25.366 5.244
21 Bottas Cadillac 3 1:25.745 5.623
22 Stroll Aston Martin 3 1:25.904 5.782

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