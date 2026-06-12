Site logo

Barcelona-Catalunya Grand Prix: Friday Free 2 - Times

NEWS STORY
12/06/2026

Times from today's second free practice session for the MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

Pos Driver Team Time Gap
1 Norris McLaren 1:15.426 138.118 mph
2 Russell Mercedes 1:15.435 0.009
3 Piastri McLaren 1:15.483 0.057
4 Leclerc Ferrari 1:15.799 0.373
5 Antonelli Mercedes 1:16.015 0.589
6 Verstappen Red Bull 1:16.321 0.895
7 Lindblad Racing Bulls 1:16.411 0.985
8 Bortoleto Audi 1:16.611 1.185
9 Hamilton Ferrari 1:16.631 1.205
10 Hadjar Red Bull 1:16.674 1.248
11 Hulkenberg Audi 1:16.934 1.508
12 Bearman Haas 1:16.945 1.519
13 Lawson Racing Bulls 1:16.967 1.541
14 Sainz Williams 1:17.020 1.594
15 Colapinto Alpine 1:17.051 1.625
16 Gasly Alpine 1:17.260 1.834
17 Ocon Haas 1:17.538 2.112
18 Bottas Cadillac 1:18.225 2.799
19 Albon Williams 1:18.790 3.364
20 Perez Cadillac 1:19.261 3.835
21 Alonso Aston Martin 1:19.286 3.860
22 Stroll Aston Martin 1:19.459 4.033

LATEST NEWS

more news >

RELATED ARTICLES

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms