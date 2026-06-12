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Barcelona-Catalunya Grand Prix: Friday Free 1 - Times

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12/06/2026

Times from today's opening free practice session for the MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

Pos Driver Team Time Gap
1 Russell Mercedes 1:16.363 136.423 mph
2 Piastri McLaren 1:16.566 0.203
3 Leclerc Ferrari 1:16.883 0.520
4 Verstappen Red Bull 1:17.047 0.684
5 Fornaroli McLaren 1:17.216 0.853
6 Aron Audi 1:17.321 0.958
7 Lawson Racing Bulls 1:17.472 1.109
8 Beganovic Ferrari 1:17.778 1.415
9 Lindblad Racing Bulls 1:17.804 1.441
10 Colapinto Alpine 1:17.893 1.530
11 Bearman Haas 1:18.172 1.809
12 Bortoleto Audi 1:18.209 1.846
13 Sainz Williams 1:18.293 1.930
14 Iwasa Red Bull 1:18.298 1.935
15 Vesti Mercedes 1:18.365 2.002
16 Ocon Haas 1:18.372 2.009
17 Gasly Alpine 1:18.508 2.145
18 Bottas Cadillac 1:18.914 2.551
19 Alonso Aston Martin 1:20.067 3.704
20 Stroll Aston Martin 1:20.318 3.955
21 Herta Cadillac 1:20.697 4.334
22 Browning Williams No Time

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