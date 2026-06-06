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Monaco Grand Prix: Saturday Free - Times

NEWS STORY
06/06/2026

Times from the final free practice session for the Louis Vuitton Grand Prix de Monaco.

Pos Driver Team Time Gap
1 Antonelli Mercedes 1:12.720 102.652 mph
2 Leclerc Ferrari 1:13.047 0.327
3 Hamilton Ferrari 1:13.051 0.331
4 Russell Mercedes 1:13.483 0.763
5 Verstappen Red Bull 1:13.662 0.942
6 Piastri McLaren 1:13.698 0.978
7 Bortoleto Audi 1:13.820 1.100
8 Hadjar Red Bull 1:13.877 1.157
9 Norris McLaren 1:14.006 1.286
10 Hulkenberg Audi 1:14.050 1.330
11 Ocon Haas 1:14.278 1.558
12 Sainz Williams 1:14.336 1.616
13 Gasly Alpine 1:14.480 1.760
14 Bearman Haas 1:14.487 1.767
15 Lawson Racing Bulls 1:14.587 1.867
16 Albon Williams 1:14.801 2.081
17 Lindblad Racing Bulls 1:14.918 2.198
18 Perez Cadillac 1:14.945 2.225
19 Colapinto Alpine 1:15.179 2.459
20 Bottas Cadillac 1:15.451 2.731
21 Alonso Aston Martin 1:15.567 2.847
22 Stroll Aston Martin 1:15.921 3.201

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