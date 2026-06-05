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Monaco Grand Prix: Friday Free 1 - Times

NEWS STORY
05/06/2026

Times from today's opening free practice session for the Louis Vuitton Grand Prix de Monaco.

Pos Driver Team Tyre Time Gap
1 Leclerc Ferrari M 1:13.978 100.906 mph
2 Hamilton Ferrari M 1:14.204 0.226
3 Verstappen Red Bull M 1:14.491 0.513
4 Antonelli Mercedes M 1:14.537 0.559
5 Russell Mercedes M 1:14.983 1.005
6 Norris McLaren M 1:15.291 1.313
7 Hulkenberg Audi M 1:15.343 1.365
8 Piastri McLaren M 1:15.565 1.587
9 Bortoleto Audi M 1:15.750 1.772
10 Gasly Alpine M 1:15.828 1.850
11 Albon Williams M 1:15.989 2.011
12 Sainz Williams M 1:16.041 2.063
13 Hadjar Red Bull H 1:16.148 2.170
14 Perez Cadillac S 1:16.170 2.192
15 Colapinto Alpine M 1:16.189 2.211
16 Bearman Haas M 1:16.292 2.314
17 Ocon Haas M 1:16.333 2.355
18 Lindblad Racing Bulls M 1:16.389 2.411
19 Lawson Racing Bulls M 1:16.431 2.453
20 Alonso Aston Martin M 1:16.678 2.700
21 Bottas Cadillac S 1:17.460 3.482
22 Stroll Aston Martin M 1:17.556 3.578

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