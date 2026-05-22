Canadian Grand Prix: Practice - Times

22/05/2026

Times from today's free practice session for the Lenovo Grand Prix du Canada.

Pos Driver Team Tyre Time Gap
1 Antonelli Mercedes S 1:13.402 132.906 mph
2 Russell Mercedes S 1:13.544 0.142
3 Hamilton Ferrari S 1:14.176 0.774
4 Leclerc Ferrari S 1:14.355 0.953
5 Verstappen Red Bull S 1:14.366 0.964
6 Norris McLaren S 1:14.799 1.397
7 Piastri McLaren H 1:14.963 1.561
8 Lindblad Racing Bulls M 1:15.452 2.050
9 Hulkenberg Audi H 1:15.698 2.296
10 Alonso Aston Martin M 1:15.863 2.461
11 Bortoleto Audi S 1:16.214 2.812
12 Hadjar Red Bull H 1:16.253 2.851
13 Ocon Haas H 1:16.497 3.095
14 Albon Williams H 1:16.642 3.240
15 Sainz Williams H 1:16.660 3.258
16 Gasly Alpine H 1:16.809 3.407
17 Stroll Aston Martin M 1:16.978 3.576
18 Lawson Racing Bulls M 1:17.431 4.029
19 Bearman Haas H 1:17.770 4.368
20 Bottas Cadillac M 1:17.868 4.466
21 Perez Cadillac S 1:17.926 4.524
22 Colapinto Alpine No time

