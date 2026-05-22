Canadian Grand Prix: Power Unit elements

22/05/2026

Power unit elements used prior to the Lenovo Grand Prix du Canada weekend.

Driver Car ICE TC EXH MGU-K ES PU-CE PU-ANC
Norris McLaren 2 2 2 1 1 1 2
Piastri McLaren 2 2 2 1 3 3 3
Russell Mercedes 2 2 2 1 2 2 3
Antonelli Mercedes 2 2 2 1 2 2 3
Verstappen Red Bull 1 1 1 2 1 1 2
Hadjar Red Bull 2 2 2 2 4 4 2
Leclerc Ferrari 2 2 2 2 1 2 2
Hamilton Ferrari 2 2 2 2 1 2 2
Albon Williams 2 2 2 1 1 1 2
Sainz Williams 2 2 2 1 2 2 3
Lindblad RB 1 1 1 1 1 1 1
Lawson RB 1 1 2 1 1 1 1
Stroll Aston Martin 2 2 2 1 3 3 4
Alonso Aston Martin 2 2 2 1 2 2 4
Ocon Haas 1 1 1 1 1 2 2
Bearman Haas 1 1 2 1 2 2 1
Hulkenberg Audi 2 2 2 3 1 1 2
Bortoleto Audi 1 1 1 3 1 1 2
Gasly Alpine 2 2 2 1 1 1 2
Colapinto Alpine 2 2 2 1 1 1 2
Perez Cadillac 1 1 1 1 1 1 1
Bottas Cadillac 1 1 1 1 1 2 2

