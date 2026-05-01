Miami Grand Prix: Sprint Shootout - Times

01/05/2026

Times from today's Shootout for the Crypto.com Miami Grand Prix Sprint.

Pos Driver Team Time Gap
1 Norris McLaren 1:27.869 137.780 mph
2 Antonelli Mercedes 1:28.091 0.222
3 Piastri McLaren 1:28.108 0.239
4 Leclerc Ferrari 1:28.239 0.370
5 Verstappen Red Bull 1:28.461 0.592
6 Russell Mercedes 1:28.493 0.624
7 Hamilton Ferrari 1:28.618 0.749
8 Colapinto Alpine 1:29.320 1.451
9 Hadjar Red Bull 1:29.422 1.553
10 Gasly Alpine 1:29.474 1.605
11 Bortoleto Audi 1:29.994
12 Hulkenberg Audi 1:30.019
13 Bearman Haas 1:30.116
14 Albon Williams 1:30.216
15 Sainz Williams 1:30.224
16 Lindblad Racing Bulls 1:30.573
17 Lawson Racing Bulls 1:31.043
18 Ocon Haas 1:31.245
19 Perez Cadillac 1:31.255
20 Bottas Cadillac 1:31.826
21 Alonso Aston Martin No Time
22 Stroll Aston Martin No Time

  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

