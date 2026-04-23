FP1 in Miami extended to 90 minutes

23/04/2026

The FIA has announced that the sole practice session in Miami will now run for ninety minutes.

As a result, the session will now run from 12:00 to 13:30 local time. All other track sessions planned before FP1 will also move forward by 30 minutes.

This decision has been taken in recognition of the gap since the last Grand Prix, the recently announced regulatory and technical adjustments, and the fact that as the Miami Grand Prix operates under the Sprint format which reduces the amount of practice time available over the course of the weekend.

