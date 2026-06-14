Barcelona-Catalunya Grand Prix: Race team notes - Racing Bulls

Liam Lawson: "It was a difficult race today. We came into it expecting to be more competitive, but unfortunately we struggled for pace compared to the cars around us.

"We were also unlucky with the VSC, which allowed Gasly to pit and come out ahead of us, making our race even more challenging. We'll go away, review everything and look at what we could have done better to maximise the result. Despite today's result, there are still plenty of positives to take away. We've shown strong pace throughout the weekend and the season so far has been encouraging. We've managed to score points in most races so far too, which is a testament to the hard work everyone is putting in. We're in a good place as a team and there's a lot to be optimistic about, so I'm looking forward to Austria and excited to see what we can achieve there."

Arvid Lindblad: "Overall, we had a decent day, and it's a good result for the team to get both cars in the points once again after Monaco. That being said, we'll regroup with the team and see what things we could have executed better, as we lost some time during the race. We were fast during the second and third stints, but coming from so far back meant that it was more of a catch-up game opposed to really being able to utilise our pace to gain positions. Regardless, the team has given us a strong package, which I'm happy with. After the last few weekends where we raced in unique circuits, it's been nice to show strong pace also here in Barcelona, which is more of a standard high-speed track. Hopefully, this means the car will be well-suited for upcoming tracks, starting with getting back to racing at the Red Bull Ring in two weeks."

Alan Permane: "There are mixed feelings following today's race in Barcelona. After a strong weekend, it felt as though we retreated a little bit in the race. The Alpines definitely had the measure of us today, but it also demonstrates that our ambitions and expectations are higher than what we achieved, with both cars in the points in P8 and P9 following Franco Colapinto's time penalty. We were a long way off the pace of Alpine back in Miami, which also had some high-speed corners, so we've made a big jump since then. We'll certainly be looking at our Qualifying-to-race pace, which will form much of the work we'll be doing this week to see where we could've improved. Overall, it was a decent weekend, however we're always striving to do better, and the team will be working hard to make important adjustments ahead of Austria."