Monaco Grand Prix: Practice team notes - Racing Bulls

Alan Perman: "It's been a tough day today here in Monaco, we've definitely got some lap time to find, but I'm confident we can do that after working overnight.

The drivers are generally happy with the car, but we're struggling to get tyres in the right operating window, which is giving us a balance mismatch. We also have some issues with the steering, but that's something we will fix for tomorrow. No huge dramas, but it's caused us to be on the back foot a little bit. We'll do the best prep we can do in FP3 tomorrow ahead of Quali and I'm very sure we can find some more speed so we can aim for a Q3 finish."

Arvid Lindblad: "It's a pretty special moment to drive a Formula 1 car around this track for the first time, and I definitely took a few moments this morning to soak it all in. It's been a decent day, but also a really intense one. Probably one of the busiest Fridays of my F1 career so far because of the nature of the circuit, there aren't many straights, so you're constantly driving and there's not much time back in the garage. But it's been a lot of fun. There are still a few things for us to work on overnight across all areas of the car, but we know what we need to do. We're heading in the right direction, and hopefully we can put everything together for tomorrow."