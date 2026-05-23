Site logo

Canadian Grand Prix: Qualifying team notes - Racing Bulls

NEWS STORY
23/05/2026

Arvid Lindblad: "Today has been really positive and the team have done an incredible job bringing this upgrade to help me feel comfortable in the car.

"Every lap we've done this weekend has been very competitive, and I'm happy with my lap in Q3. There was probably a little more time to extract, but when the top teams put everything together, they're able to secure the top spots. I'm looking forward to tomorrow. I always enjoy racing in the wet, and with rain in the forecast, we'll deal with whatever comes our way in the moment. A huge thank you to the team, and now all eyes are on tomorrow."

Liam Lawson: "The car is really fast this weekend, so it's a shame to not put both cars in Q3. I was still trying to catch up after yesterday and it was more difficult than expected. At the start of Qualifying, I struggled a bit with the warm-up on the Soft tyre. I also had some front locking and it meant that I ended up putting a lot of pressure on myself during the last push lap to try and get through. We came very close, but unfortunately it wasn't enough. Let's see what happens tomorrow; we have a quick car on the dry, but I also wouldn't mind having some rain, considering where we start. These cars are hard to drive in the wet, so if it rains as expected, it will be an interesting race."

Dan Fallows - Technial Director: "It has been a clean and successful day today for the team, bringing home a well-deserved point for 8th place in the Sprint Race with Arvid. We opted for him to run the Hard tyre, which we were mindful could make him vulnerable in the opening laps, however he started well and went on to capitalise on his excellent performance in Sprint Qualifying on Friday. Having only run two laps at pace on a difficult Friday, Liam got to grips with the car quickly today and managed to gain six places, which is an impressive achievement in a Sprint Race.

"Qualifying showed our strong pace this weekend at the top of the midfield. It was Liam's first outing of the weekend on the Soft tyres, but he was immediately on the pace, missing out on Q3 by only half a tenth. Arvid was comfortably P9, repeating his achievement in Sprint Qualifying. The team in Milton Keynes and Faenza have done a great job to deliver a clear step with the upgrades here in Canada. We look forward to fighting for points with both drivers in the race tomorrow."

LATEST NEWS

more news >

RELATED ARTICLES

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms