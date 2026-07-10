Ferrari 'christens' the Madring

Filming day allows Ferrari to be the first to take to the new circuit that will host the Spanish Grand Prix.

Silverstone winner, Charles Leclerc and teammate Lewis Hamilton both took advantage of the filming day to drive the Madrid circuit, which hosts the Spanish Grand Prix in September.

The pair were at the whell of the SF-26, albeit fitted with Pirelli promotional tyres.

Despite the obvious limitations, including mileage, the outing will give both the drivers and engineers valuable insight into the basic characteristics of the Spanish track, a move which is unlikely to have gone down well with rivals.

Leclerc was in action in the morning, with Hamilton taking over in the afternoon, understandably no times were released, that wasn't the point.

The Italian team, which celebrated its 250th world championship win at Silverstone, issued a number of images and videos of the day on its social media platforms, allowing fans to get a better idea of the latest addition to the F1 calendar.

While the circuit is not yet complete, management insists that there are no fears over the race not going ahead as planned, and thus far Ferrari hasn't raised any concerns.

Picture Credit: Ferrari/X