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British Grand Prix: Race team notes - Ferrari

NEWS STORY
05/07/2026

Scuderia Ferrari HP enjoyed a memorable afternoon at Silverstone, where Charles Leclerc claimed victory in the British Grand Prix, giving Ferrari its 250th Formula 1 World Championship victory at the very circuit where the Scuderia took its first in 1951, courtesy of José Froilán González and the 375 F1.

It is the team's second win of the season and Charles Leclerc's first of 2026. The win takes his career tally with Ferrari to nine, drawing level with Rubens Barrichello in eighth place on the Scuderia's all-time winners' list. Today's result was the culmination of an outstanding team performance, with Lewis Hamilton joining his team-mate on the podium in third place.

Both Scuderia drivers made excellent starts, passing Kimi Antonelli in the first few corners promoting Charles to the lead and Lewis to second place. The Monegasque pitted on lap 25, rejoining in second place behind the Italian, before reclaiming the lead when the Mercedes driver made his own stop. Antonelli's retirement simplified Leclerc's task, allowing him to focus solely on managing his advantage all the way to the finish. Hamilton's race proved far more eventful. The Englishman had to serve a five-second penalty for a jumped start, which he served during his pit stop on lap 23. As a result, he found himself battling George Russell and Max Verstappen, losing valuable time before a puncture slowed the Mercedes driver, while an alternative strategy prompted the Red Bull driver to make an additional pit stop. With six laps remaining, Verstappen's retirement brought out the Safety Car. Both Ferraris immediately pitted for Soft tyres to ensure they were in the best possible shape for the restart. Charles rejoined still in the lead, while Lewis slotted in behind Russell, poised to challenge his fellow Briton once racing resumed. However, the recovery of Verstappen's Red Bull took longer than expected, meaning the race finished behind the Safety Car, with Leclerc taking the win ahead of Russell and Hamilton.

Today's win confirms the progress Scuderia Ferrari HP has made over the course of this season so far. Formula 1 will be back in action in two weeks' time for the Belgian Grand Prix at Spa-Francorchamps.

Charles Leclerc: I'm really proud of the work we have done as a team to get back on the top step of the podium. Coming to Silverstone, we didn't expect to be this competitive. We were much faster and closer to our competitors than we thought, and just as we analyse our data on challenging weekends, we also have to analyse our data on a strong weekend like this, to understand what really made that difference.

We made some changes on my car between Saturday morning to the afternoon, and I got back the feeling I had been missing. This was confirmed in the race today and it just feels really good to take this win home for the team, after a tough few weekends. Thank you to the whole team at the track and back home in Italy for their hard work and dedication. Let's try to stay on this path to keep bringing home results like this together.

Lewis Hamilton: Congratulations to the team, and congratulations to Charles, who did a fantastic job today. Of course, I wish we'd been able to secure a one-two finish for the team, but it's still a really positive result and another important step in the right direction. We'll take the positives from this weekend and keep pushing hard in the races to come.

Fred Vasseur: This is a mega-positive result for the team, especially as we came to Silverstone expecting quite a challenging race. Here at the track and back in the factory, everyone did a very good job to close the gap to those ahead, Charles was able to stay in front and in the end we finished P1 and P3. I am particularly pleased for Charles as he had to deal with some challenges these last few weeks: here at Silverstone he was able to regain his confidence in the car and was immediately rewarded with this result. As for Lewis, he dropped to third with the Safety Car: I think stopping him was the right decision as we were quite sure the race would have been restarted and with the Soft tyres it would have been quite easy for him to overtake Russell.

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