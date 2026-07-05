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British Grand Prix: Race team notes - Aston Martin

NEWS STORY
05/07/2026

Fernando Alonso: "The car switched off during the formation lap and I managed to restart it, but we need to investigate and find out what happened.

"In the race we stopped twice and tried to learn as much as possible to help with the development of this car. We are all working well together and hopefully we see some improvements in the second half of the year."

Lance Stroll: "We have the information we need and understand where we need to improve, so these weekends are just a case of being patient and waiting for the upgrades to come. We had a lot of understeer during the race and a very unpredictable car, so it's hard with track limits. I'm always trying to give it everything I can, and hopefully things get better soon."

Mike Krack: "We finished our home race at Silverstone with both cars, but it was a difficult afternoon with our performance level limiting our opportunities to progress. Both drivers used the same strategy: starting on the Medium tyres, then changing to Hards, before moving to the Softs under the Safety Car. Fernando had a car systems issue on the way to the grid, forcing him to start from pit lane, so we need to investigate the cause further. It was great to see so much support from the British fans this weekend - we will keep pushing and there is more performance coming soon."

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READERS COMMENTS

 

1. Posted by equator180, 8 minutes ago

"How much longer will this clown show go on? Every race has the same comments, getting info to improve, but it never does."

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