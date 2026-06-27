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Austrian Grand Prix: Qualifying team notes - Aston Martin

NEWS STORY
27/06/2026

Fernando Alonso: "We probably could have gotten a bit more out of Qualifying today: I lost time on my final lap in Q1 with a lock-up in Turn 4 and we had to abort the lap.

"It's the same car we have been dealing with since the start of the season, so we know where we stand. But we are all pushing as a team for improvements and that's what everybody is focused on right now. We will see what we can do tomorrow."

Lance Stroll: "The result is where we expected to be, but I feel we have taken steps forward so far this weekend. Since FP1 yesterday, the predictability and consistency across the car has felt better. The team has worked hard to make improvements where we can, and we will continue working in preparation for tomorrow. It will be tough, but I'm happy with the progress we have made."

Mike Krack: "Today's Qualifying result reflects our competitive position. However, we still try to maximise our package and the drivers delivered as usual. The race will be challenging but we remain focused to extract what we can from the car, continue learning, and be strong operationally."

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