Monaco Grand Prix: Race team notes - Aston Martin

Fernando Alonso: "I took a lot of risk on lap one and at the restart, and just tried to consolidate whatever position we were in.

"It was so difficult out there today, but we went aggressive with the strategy, stopping on lap three, and we were thinking to go until the end of the race with just one stop. The red flag restart helped, and we made sure to take the opportunities that were available to us. So I think we managed the race quite well and it was a nice reward for everybody in the team to score our first point of the year."

Lance Stroll: "We've been dealing with these drivability issues all season, and it was the same again this weekend. The acceleration and deceleration just isn't consistent, and it changes from one corner to the next. At most circuits you've got some run-off to work with, so you can manage it, but around here the walls are really close and any issue can put you into the barrier. That was also a big reason why I was getting picked up for track limits. We'll take a closer look after the race, and the team will keep pushing for improvements ahead of Barcelona next week."

Mike Krack: "It proved to be a typical race of attrition in Monaco, which helped us progress to our best result of the year with Fernando in P10 - our first point scored with Honda. It was not an easy weekend, and the car has been difficult to drive, but we knew there could be opportunities, and we were there when it mattered at the end. The retirement of Lance is something we are investigating. He has been suffering with problems in the deceleration phase of corners, which seems to have contributed to the crash at Turn 19. The track breaking up may have played a part too."