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Monaco Grand Prix: Qualifying team notes - Aston Martin

NEWS STORY
06/06/2026

Fernando Alonso: "There wasn't a big difference compared to yesterday and we just don't have the pace.

"We had some hopes coming here to Monaco, but we don't have much confidence in the car and have had a lack of front grip all weekend. I thought I did the best laps possible today with this current package."

Lance Stroll: "We've struggled with the same issues all weekend - the car has been tricky with no grip, so this result was expected. The team has been trying various changes between sessions, but we're limited with downforce and power, so it's not much fun out there."

Mike Krack: "Today's Qualifying result reflects our pace. We have not managed to give the drivers a predictable car, which is essential on this track, and we have struggled to build tyre temperature. Let's see if there are any opportunities tomorrow: Monaco is a long race with plenty of action where anything can happen."

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