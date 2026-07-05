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British Grand Prix: Race team notes - Alpine

NEWS STORY
05/07/2026

Pierre Gasly: "On one side, we have to be happy to score points as a team, especially taking into consideration our starting position.

"The most important thing is what we score as a team and today we were able to capitalise on some issues for others, however, our rivals also benefitted from that so we have some disappointment in the end result too. On my side too we have been having some issues throughout the weekend, which all add up. Yesterday we had a problem with the radio which led to the grid penalty for impeding, then today we had a system fault at our pit-stop which cost us a lot of time and, ultimately, track position. In the end, we just tried to limit the damage and a point is our reward. I know that is now my 500th point in Formula One, a nice personal milestone, but we just have to focus now on improving the car quickly so we can consistently score more points."

Franco Colapinto: "Finally, we have something to sort of smile about after what has been a tough weekend for the team. From starting nineteenth, we knew it would be a difficult race, and it would be a tough ask to score points. Some luck went our way with some other cars dropping out of contention, but we put ourselves in the fight and were there to capitalise at the end of the race. Making up 10 places was probably more than we expected, so I'm happy with that. With Pierre scoring too it's nice to have a double points finish at the home race for the team. We made a good start and got involved in some good wheel-to-wheel battles on the opening lap. We had a really strong first stint on the Mediums and was able to overtake cars on track, which showed the stronger pace we had today. It was a pity we didn't restart at the end because I wanted to have a go at Gabi [Bortoleto]. It was a good recovery, but the Racing Bulls have been stronger than us at the last two weekends, so we need to keep bringing performance to the car at the coming races."

Flavio Briatore: "Double points at the home race for the team is a good result from where we started the race and the relative performance level we have shown across the weekend. We know we need to keep improving and push hard with bringing new parts to the car, especially as we have to compete and race more consistently with the Racing Bulls, who have looked strong at the last two races. We know we're in a close fight with them in the standings, but we aren't close on track currently. The team is pushing at Enstone, and we all need to pull in the same direction to return to where we were previously and leading the midfield fight."

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