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Austrian Grand Prix: Practice team notes - Alpine

NEWS STORY
26/06/2026

Pierre Gasly: "It's been a hot one here in Austria, which has certainly brought its challenges in the car, even if we did test out the cooling vest device.

"Today was about data gathering, especially as we've brought a few new parts to the car for this weekend. Well done and thank you to the team at Enstone and trackside for preparing everything in time and now we have a lot of data to work through to see how well it works and what we can do to further improve. We definitely have a bit more to find overnight, which I am confident we can do given our recent trend of finding improvements between Friday to Saturday. I think we're definitely in that mix for the top 10 alongside our usual rivals. We'll focus on ourselves and work to find more pace but that's the target: Q3 tomorrow and points on Sunday."

Franco Colapinto: "It was a fairly tricky first day here in Austria where, in general, we had some challenges with the car in the heat. Free Practice 1 was reasonable where we tried out the new parts on the car and ran some comparisons like we normally would do in Practice. I would say the car felt a bit disconnected so we tried some set-up changes ahead of Free Practice 2. We have a lot to look at in the data as it did not really click for me in the second session. We know where we performed well and where we need to improve, so the hard work will continue overnight as we aim to make the most of our package. I am sure we will figure out which direction to go and find more pace ahead of tomorrow."

Steve Nielsen: "Today has been a busy and productive Friday for the team with a lot of data gathering and laps completed to prepare for the weekend as well as analyse the new parts we've brought to both cars in Austria. The initial feeling and feedback is that it's a solid baseline to build from and we will look more into the data and try to extract the maximum from the package and how it interacts and performs with the rest of the car. We knew this circuit configuration isn't necessarily a definitive test. It does give us some indication, but I expect Silverstone next week will be a much better test. Given the short nature of the track here, the gaps are always very tight, so we need to be at our very best to get both cars into the top 10 and put ourselves in a strong position for the race. As in previous races, the car looked more competitive on high fuel, so if we can start higher up, I'm optimistic that we can look forwards and fight for points. With the heat and high track temperatures, it can lead to some instability particularly at the rear, so that's something we'll be looking at closely tonight with the engineers and back at Enstone."

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