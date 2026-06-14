Barcelona-Catalunya Grand Prix: Race team notes - Alpine

Pierre Gasly: "If someone had told me on Friday that we would finish in P7 in the race, then I definitely would have signed up for that!

"I am very pleased with today's race where we pretty much did everything right and put ourselves in contention to score points after a difficult starting position. In the end we benefitted from the VSC to switch tyres to the Hards and then, with some retirements in the latter stages, gained a few more positions. We're best of the rest again so another good result for the team and more important points for the Championship. From where we were yesterday, this is a big improvement, even if we're still having some issues which we are working hard to understand. It rounds off a really up and down week for all of us, highs and lows, and I am just glad it finished with another positive result. We know the gap is still too big to those in front, which we must keep pushing to close down. I am happy and now it's time for a mini break before focus switches to Austria in two weeks ' time."

Franco Colapinto: "It was a much better day today and a great reward for the whole team to score points with both cars, which is something we probably didn't expect earlier in the weekend based on the relative performance. The car felt much better in race conditions and the pace was there to fight those in front of us. We have really struggled with the car here, so to come away with the result we did is an amazing job. It was a tough race with the tyres and there was more degradation than at previous events, but as a team we made the rights calls and had smooth pit-stops, so we ended up in a good spot in the end. It was good teamwork all around both on and off the track and some good points to bring back to Enstone."

Flavio Briatore: "It was a great comeback from the team today considering where we started the day. To go from starting well outside the top 10 to finishing with both cars inside the points. Our car seems to perform better and be more competitive on Sundays compared to Saturdays and we need to quickly find ways to improve our overall performance. Credit to both Pierre and Franco for their cooperation and working as a team to maximise our position in the race and score as many points as possible, which is always our number one priority. Finally, congratulations to Ferrari and Lewis [Hamilton] on the victory. It's great to see a champion like Lewis on the top step once again, so well done to them on a fantastic race."