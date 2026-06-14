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Colapinto demoted

NEWS STORY
14/06/2026

Franco Colapinto drops to tenth after being handed post-race penalty.

Alleged to have breached Article B1.8.4 a. of the regulations by failing to slow for a single yellow flag, the stewards head from the Argentine and reviewed positioning/marshalling system data, video, timing, telemetry, team radio and in-car video evidence.

They determined that though the Alpine driver reduced speed before entering the single yellow flag zone, he did not discernibly reduce speed in the relevant yellow flag sector.

The stewards acknowledged that Colapinto reacted to the yellow flag but did not consider the reaction to be sufficient to comply with the regulations. Therefore a penalty on the lower end of the applicable scale of penalties was imposed.

The 10 second penalty - along with one penalty point - drops the Argentine from eighth to tenth, ironically promoting the two Racing Bulls drivers who lost out after Pierre Gasly had his Monaco penalties rescinded.

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