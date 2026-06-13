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Barcelona-Catalunya Grand Prix: Saturday Free - Times

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13/06/2026

Times from the final free practice session for the MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

Pos Driver Team Time Gap
1 Russell Mercedes 1:15.679 137.656 mph
2 Piastri McLaren 1:15.893 0.214
3 Leclerc Ferrari 1:15.922 0.243
4 Norris McLaren 1:15.925 0.246
5 Hamilton Ferrari 1:16.381 0.702
6 Verstappen Red Bull 1:16.434 0.755
7 Antonelli Mercedes 1:16.500 0.821
8 Hadjar Red Bull 1:16.684 1.005
9 Hulkenberg Audi 1:16.961 1.282
10 Lindblad Racing Bulls 1:17.020 1.341
11 Bortoleto Audi 1:17.027 1.348
12 Lawson Racing Bulls 1:17.324 1.645
13 Gasly Alpine 1:17.583 1.904
14 Colapinto Alpine 1:17.625 1.946
15 Sainz Williams 1:17.730 2.051
16 Ocon Haas 1:18.040 2.361
17 Bearman Haas 1:18.391 2.712
18 Albon Williams 1:18.412 2.733
19 Perez Cadillac 1:18.691 3.012
20 Alonso Aston Martin 1:19.496 3.817
21 Bottas Cadillac 1:19.962 4.283
22 Stroll Aston Martin 1:20.103 4.424

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