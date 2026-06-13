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Barcelona-Catalunya Grand Prix: Qualifying - Times

NEWS STORY
13/06/2026

Times from today's qualifying session for the MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

Pos Driver Team Time Gap
1 Russell Mercedes 1:14.679 139.499 mph
2 Hamilton Ferrari 1:14.743 0.064
3 Antonelli Mercedes 1:14.998 0.319
4 Norris McLaren 1:15.001 0.322
5 Verstappen Red Bull 1:15.021 0.342
6 Hadjar Red Bull 1:15.077 0.398
7 Piastri McLaren 1:15.090 0.411
8 Lawson Racing Bulls 1:16.542 1.863
9 Hulkenberg Audi 1:16.657 1.978
10 Leclerc Ferrari No Time
11 Lindblad Racing Bulls 1:15.840
12 Bortoleto Audi 1:16.001
13 Colapinto Alpine 1:16.191
14 Gasly Alpine 1:16.261
15 Bearman Haas 1:16.389
16 Sainz Williams 1:17.827
17 Ocon Haas 1:17.073
18 Albon Williams 1:17.424
19 Perez Cadillac 1:17.545
20 Bottas Cadillac 1:17.757
21 Stroll Aston Martin 1:18.758
22 Alonso Aston Martin 1:18.815

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