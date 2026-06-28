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Austrian Grand Prix: Race team notes - Alpine

NEWS STORY
28/06/2026

Pierre Gasly: "There's quite a lot for us to understand after that race which was probably the toughest of the season.

"It felt difficult out there in terms of grip and car balance and there was a lot of degradation. I had to do three stops because my tyres were wearing very quickly. The race didn't start the best way having a power issue on the straights. We lost positions and then we were in traffic but ultimately, even in free air, we didn't have the pace and, as I said, had a lot of degradation. We were good on Sunday in Barcelona, and it was really warm there, so I was optimistic that would play in our favour compared to the Racing Bulls but that wasn't the case so there's a lot for us to work on. It's clear where we need to improve and I know the team will be looking for answers so we can react straight away before the Sprint weekend coming up at Silverstone."

Franco Colapinto: "It wasn't the easiest weekend and in general we couldn't really find the pace or the grip. We struggled to find a good balance and the race was very long and the high track surface temperatures meant we were putting a lot of energy into the tyres, particularly on the rears. The pace out of the box was strong on fresh tyres and then dropped off quite aggressively over the stint and the more sliding we had the hotter the tyres got. We need to understand a bit more what happened, as we usually are stronger in the race and that wasn't the case today. I had a very bad start with a lack of boost, which meant we were already fighting from the back from the opening lap. There were some good fights and battles out there, but we want to be fighting higher up, which we aim to do at Silverstone next weekend."

Steve Nielsen: "The honest assessment is we lacked the pace to really compete this weekend, and we weren't in a position to fight for points at the chequered flag. We tried our best to put ourselves in with a chance and be within shooting distance of the Racing Bulls, even switching Pierre to a three-stop under the VSC. However, it didn't do too much to change the final outcome, showing that we didn't have the speed this weekend. We need to ensure this is a blip and not a trend, and we need to understand why and quickly put things right. Both drivers made slow getaways with a lack of boost, which we need to look into as starts have been one of our strong points this year. We're not happy with the result, but we know these things ebb and flow across the year and the main thing is we react and keep bringing performance to the car. It's worth noting as well that our pit crew did an excellent job today and played their part in five very good pit-stops in hot conditions which is not an easy task. We look forward to bouncing back and showing performances more like what we saw earlier in the season. It's the home race for Enstone next weekend and the fans are always amazing at Silverstone, so we'll work hard to achieve a positive result and put on a good show."

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