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British Grand Prix: Race team notes - Red Bull

NEWS STORY
05/07/2026

Isack Hadjar: "Ultimately, I can be happy with the result.

"P5 is solid points for the Team, but I felt we could've had more. My pace at the start was good, and we finished strongly as well. We got off the line well and I stayed with Max in the first stint. After pitting onto the Hard we struggled and I couldn't find the grip to stay close to Lando. Throughout that middle stint I was in no man's land, so it was a little boring for me. We lost time with changing the front wing, but it took our pace back to where it was at the start and I could really push. It's a shame that we couldn't have that last lap as I had such a good feeling in the car to go out and really attack the cars ahead. Overall, I've felt comfortable in the car all weekend and feel like I've got on top of the package which is good going forwards."

Max Verstappen: "It's not been the outcome we wanted from this weekend. Right from the start we struggled with balance and top speed in comparison to Isack's car. In the race, we were okay on the Medium but were struggling with pace on the Hard. We were fighting for P3 towards the end of the race but had a similar issue to Qualifying in Austria. It was a different fault with the rear wing, where it would not fully attach, meaning we lost a lot of downforce and spun off the track. I hope the coming weeks are better, and that we can sort things about before Spa."

Laurent Mekies: "I have full trust that as a Team we will react in a very strong way and tackle both the reliability and performance aspects that prevented from extracting everything out of our package this weekend.

"First and foremost we must start by apologising to Max. An issue with the rear wing on his car developed in the closing stages of the race which ultimately sent him off track. It's not the first time an incident of this kind has happened, we are taking it extremely seriously and will put in place everything necessary to make sure it does not happen again. What matters tonight is that Max is okay.

"Looking at the race up to that point, our pace was better than at any time this weekend, with Max and the Team executing a strong race which put us in a solid third place, before the incident happened. That would have put us in front of one Mercedes and both McLarens on a weekend where we had some pretty serious balance and performance limitations. Isack had a solid weekend, a very good qualifying yesterday and then a strong race today. He wanted more, but we'll take that P5.

"There is certainly a lot we need to look at, as things looked a lot more difficult than one week ago in Austria, where we could fight for the win. I have full trust that as a Team we will react in a very strong way and tackle both the reliability and performance aspects that prevented from extracting everything out of our package this weekend."

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