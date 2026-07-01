British Grand Prix: Preview - Red Bull

Max Verstappen: "Austria was a great race for us and it felt good to be finally fighting for the win again. P2 was a solid result and we found good pace and it was nice to be battling on track as well.

"Now we are straight on to the next race of the double header. I love the track at Silverstone and it has a lot of history. I think it will feel quite different and more challenging, especially with the energy deployment in this track. Because of the layout and the high speed corners it could be a tougher race, but it looks like it will be warmer than expected so we will see. It is nice for the Team to be closer to home and it is always a busy one with a lot of things happening in the week."

Isack Hadjar: "As a Team, we can be happy with how we performed in Austria. We came into last week with a lot of upgrades, so it was a weekend of learning, but ultimately a positive one, with solid points scored once again. We now head straight to Silverstone, where I want to put the whole weekend together. The conditions will be cooler, but the track doesn't suit us as much, so we'll need to extract as much performance as we can. I've been able to stay at home this week, which has been nice, as it's given me those extra comforts leading into what is always a busy week."

Stats & Facts

• Austria saw Max reach 3,500 career points scored, only one race after he reached 200 Grand Prix points finishes.

• Max won the inaugural Formula One Sprint race at Silverstone in 2021. He has since gone on to be the most successful driver in the format's history, with 13 wins and 10 Poles.

• Silverstone is the most successful circuit of Isack's junior career, having won the F2 race in 2024 and the F3 race in 2022.

• Isack is one of only seven drivers on the grid to have reached Q3 at every Grand Prix this season.

• Max comes into this weekend needing only 1 point to be the first to reach 150 points scored in the Sprint format.