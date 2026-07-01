British Grand Prix: Preview - Mercedes

Toto Wolff: Silverstone is one of the standout races on the calendar. It's a great circuit, the fans create a unique atmosphere, and with our factories just a few miles away, it is something of a home race for us. Once we take to the track though, it's about performance, not the occasion.

We delivered well in Austria with a double podium, but we are not in a position where we can assume that carries over. The field is too tight, the order is changing too quickly, and what looked competitive one week can look very different the next. That's the reality of where F1 is right now.

We are in a close development fight. One team finds a step, others react, and it compresses or changes the order. Consistency has been our strength so far and that comes from discipline and doing the basics right. Our focus is on continuing to execute well, bring performance to the car where we can, and not give away anything on track.

Frederik Vesti's Third Driver Insight

Silverstone is one of the standout events of the season. It's the closest race to the team's factories and a special one for George as well as his home race. It's also a fantastic circuit, with all those high-speed corners providing a real test for the W17 and a clear picture of where we stand in terms of performance.

The layout is quite challenging, with long straights and fast corners meaning you have less opportunity for energy recovery, so it becomes more about managing deployment effectively over the lap. That will definitely add an extra layer to the race.

It's always a great show for the fans, with plenty of overtaking and action, and sections like Maggotts and Becketts are going to be really exciting to watch. I'm really looking forward to it!

Stats & Facts

• Silverstone will host for the second time a Sprint Format race weekend after holding the first ever Sprint format in 2021.

• At 5.891km, the Silverstone Circuit is the fifth-longest on the F1 calendar and only Spa-Francorchamps (7.004km), Baku (6.003km), Las Vegas (6.201km) and Jeddah (6.174km) are longer.

• Maggotts, Becketts, Chapel - Silverstone boasts some of the most iconic names for corners in the whole of motorsport, and it is one of only a handful of tracks in F1 where engineers give names to the corners and not numbers.

• At nearly 650m, the run to the first braking point is the second longest on the 2025 F1 calendar. Only Mexico (767.5m) is longer.

• Silverstone is something of a home race for the team. The Brackley factory is a mere nine miles away and the home of Mercedes AMG High Performance Powertrains at Brixworth is just over 20 miles from the track.

• The team has nine wins at Silverstone since returning to the sport in 2010.

• Between 2013 and 2020, the team scored eight consecutive pole positions at the British Grand Prix with Lewis Hamilton, Nico Rosberg, and Valtteri Bottas.

• George's first single-seater race and win came at Silverstone, during the opening round of the 2014 BRDC Formula 4 Championship.

• Kimi's first F2 win came at Silverstone in tricky conditions in 2024.

• Reserve Driver Fred Vesti also took a Formula 2 win during the 2023 season.