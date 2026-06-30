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British Grand Prix: Preview - Williams

NEWS STORY
30/06/2026

Ahead of the British Grand Prix, Paul Williams, Chief Trackside Engineer, shares insights into the key technical factors that will shape the weekend.

What are the key technical challenges of the Silverstone circuit?
Paul Williams: The circuit layout mixes corner types in a distinctive way - major high-speed corners tend to be right-handers, while low-speed corners are a blend of left and right.

Turns 10-14 are especially demanding; teams must balance ride performance with enough car sharpness through the rapid direction changes.

Weather is a constant variable - the flat, open layout offers varying shelter from the grandstands, so it's not unusual for one side of the circuit to be wet while the other stays completely dry.

How do the 2026 regulations influence the approach this weekend?
PW: Silverstone will be a demanding energy management circuit, with the high-speed nature of Turns 1 & 9 producing very different optimal approaches depending on grip level.

The FIA has reduced harvest limits for the circuit to reduce the high amount of super clip through the high-speed sections; this also lowers the energy available, increasing the track's overall energy sensitivity.

Four straight-line-mode zones have been added for 2026, with the third zone (T8 Woodcote) disabled in wet conditions.

What are the tyre challenges of the circuit?
PW: The 2026 allocation moves to the hardest compounds available (C1, C2 and C3) one step stiffer than 2025, suited to a circuit defined by high lateral and low longitudinal energy density, with a strong bias toward left-side tyre loading.

Multiple straights between the cornering sequences allow surface temperatures to recover, while moderate roughness levels should sustain consistently high grip across the weekend.

Qualifying should be easier on tyre preparation than at recent events, given the circuit's length and high-speed character.

The Grand Prix is expected to bring high front-left wear and rear tyre overheating, though the harder compounds should mitigate this somewhat.

What are the strategic considerations for the race?
PW: With the harder allocation, a clear 1-stop strategy is likely if the race stays free of a Safety Car or VSC.

All compounds, including the soft, are race-viable, opening up multiple 1-stop permutations; teams may even compromise their Sprint-section tyre usage to optimise for the Grand Prix.

An 80% Safety Car probability (the fourth-highest of the season) could push some drivers into very long stints, or tempt others into an extra, out-of-position stop.

Wet weather is often a factor at Silverstone, but the current forecast points to dry, sunny conditions.

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