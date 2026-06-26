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Austrian Grand Prix: Practice team notes - Williams

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26/06/2026

Alex Albon: "We struggled with pace today.

"We didn't expect to struggle on this track as much, but the heat has also been a contributing factor with tyre deg. High-speed corners are our weakness, whereas in the low-speed sections we're on par with the rest of the field - so we need to find something extra there. It's not for a lack of effort from the whole team, and we're trying various things, but we haven't found the right balance yet. Our low-fuel runs are currently stronger than our high-fuel runs, so we need to analyse the data tonight and put together a plan to address both qualifying and race pace."

Carlos Sainz: "It was a very difficult Friday here in Austria. Obviously missing FP1 is never ideal but Luke did a good job for us. After jumping in for FP2, we had some issues with the car that impacted our run plan but we did manage to get some laps in. Unfortunately, we are very far off and we need to unlock performance overnight if we want a shot at Q2. It's looking to be a difficult weekend for us with the heat and the high-speed nature of the track, but I'll do my best to extract whatever is available."

Luke Browning: "It was a new experience in FP1 today. It's a very different car compared to last year's as well as TPC testing, but it was great to get to grips with it and get behind the wheel. I think I adapted quickly, especially with the jump to the soft tyre, so I was very happy with my performance. It was great to make some improvements through the session in braking and high-speed confidence, so by the end I was happy with my run and I look forward to the next time I can get out in the car."

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