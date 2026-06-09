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Barcelona-Catalunya Grand Prix: Preview - Williams

NEWS STORY
09/06/2026

Ahead of the 2026 Barcelona-Catalunya Grand Prix, Paul Williams, Chief Trackside Engineer, shares insights into the key technical factors that will shape the weekend.

What are the key technical challenges of the Barcelona circuit?

• Asymmetric layout - the high-speed corners are all right-handed and the slow/medium-speed corners all left-handed, creating heavily one-sided lateral demand and uneven tyre degradation. This opens opportunities for an asymmetric mechanical car setup.

• Front locking under braking - a recurring issue at T5, T7 and T10 (all left-handers), requiring careful brake bias and entry speed management.

• Limited overtaking opportunities - following through T13/14 is the primary challenge, making qualifying and track position important despite the long run into T1.

How do the 2026 regulations influence the approach this weekend?

• Barcelona is a complex energy management circuit with several high-speed corners followed by long straights. Whether corners are taken flat or not will significantly affect the optimal energy deployment strategy over the lap.

• A reasonable amount of super clip is expected in the race, and teams may use lift-and-coast to help control this. This has not been a challenge in the last couple of races.

What are the tyre challenges of the circuit?

• There is a softer compound allocation versus 2025 at C2/C3/C4, which is relatively aggressive for Barcelona - a circuit that typically sees high degradation.

• High lateral energy but low braking and traction energy density. T3, T9, T13 and T14 all generate very high front-left/rear-left energy, which can lead to significant wear and overheating.

• The roughest track of the year so far since winter testing in Bahrain, exacerbating mechanical wear and overheating.

• In qualifying, it is difficult to get the tyre to last the whole lap. It will clearly be a single-lap tyre.

What are the strategic considerations for the race?

• The Grand Prix is expected to be a two-stop race.

• Stop windows are wide. Teams will have to choose between aggressive early stops, at the expense of race time, or running a more time-optimal strategy at the risk of losing track position.

• Safety car/VSC probabilities are moderate. A mid-race intervention is likely to promote three-stop races.

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