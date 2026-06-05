Monaco Grand Prix: Practice team notes - Williams

Alex Albon: "Not a bad Friday overall.

"There's obviously a lot of traffic around this circuit, especially with 22 cars, which makes it tricky to get a lap in clear air. The track is a bit bumpier than last year and I also felt like I was sliding around a lot, so the focus for tomorrow will be on getting the car into a good window. Across both free practice sessions, we were hovering around P11, so I am more optimistic heading into tomorrow. Monaco is obviously all about qualifying and one-lap pace - I think Q1 will be tricky with the traffic, but hopefully we can make the most out of it and put ourselves in a good starting position for the race."

Carlos Sainz: "Overall, it's been quite an intense Friday, with a lot of disruptions throughout the sessions with yellow and red flags and with 22 cars on track the traffic was tricky. Having said that, we managed to put together some solid laps and more or less cover our run plan. Right now, it looks like we're just outside the top 10, so if we want to fight for Q3 tomorrow we need everything to be perfect and we need to make a good step overnight with car and tyre preparation."