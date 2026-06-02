Monaco Grand Prix: Preview - Williams

Ahead of the 2026 Monaco Grand Prix, Paul Williams, Chief Trackside Engineer, shares insights into the key technical factors that will shape the weekend.

What are the key technical challenges of the Monaco circuit?

Low-speed grip and balance management: The circuit's unique low speed layout makes grip and balance critical. Understeer is typically the primary issue, and a stable balance that feels comfortable to the driver is often not the fastest.

Driver confidence through predictability and consistency: The tight street layout demands that the car behaves predictably. With virtually no margin for error around the barriers, the driver needs absolute trust in the cars handling at all times.

Changes to active aero: Monaco is unique on the calendar in having no designated straight-line mode zones, a direct result of its limited straight-line content.

Track evolution and surface variation: The circuit is open to the public during the weekend, causing a significant track reset and high evolution each day. Combined with annual resurfacing patches, grip levels vary considerably around the lap and across sessions.

Session management under high disruption risk: There is a high risk of yellow flags, red flags, and safety cars, which heavily disrupt sessions. Managing driver composure, avoiding frustration-driven mistakes, and not aborting laps in free practice are all critical.

How do the 2026 regulations influence the approach this weekend?

Monaco presents an Energy Management challenge unlike anything we have encountered so far this season. The short straights and slow nature of the circuit mean we do not expect to be limited by available energy; we expect to always be deploying electrical energy down the straights.

The key challenge is maintaining turbo speed to avoid lag. Through the very low-speed hairpin, a drop in turbo speed is unavoidable, and drivers may experience torque under-delivery on exit. The team will work to mitigate this as much as possible across the weekend.

What are the tyre challenges of the circuit?

Pirelli have allocated the softest compounds for Monaco, though the nature of the circuit means even these can feel too hard.

The surface is smooth in terms of roughness, but bumpy and low grip overall, with extensive resurfacing patches around the lap. For 2026, the start/finish straight and turns 7 and 8 have been resurfaced.

Tyre preparation across the 3.337km lap will be a challenge in qualifying. Build laps are likely to be required to bring the front axle into its working window ahead of turn 1, though the compounds should be capable of completing multiple laps once ready.

In the Grand Prix, the high energy density of the circuit means graining can develop if not managed carefully early in a stint. Drivers typically push hard within their pit stop window before managing graining or elevated rear surface temperatures in the latter part of the stint.

What are the strategic considerations for the race?

Overtaking is extremely difficult in Monaco, making qualifying pace significantly more valuable than race pace; a key focus for the team this weekend.

The difficulty in overtaking can promote tactical pace management across the field, particularly where teams have cars running in close proximity. Notably, the mandatory three-tyre-set requirement seen in last year's race has been removed for 2026.

All three compounds are viable race tyres. The Grand Prix is expected to be a universal one-stop, though some variability in tyre usage is anticipated.

Slow tyre warm-up on high fuel loads could favour the overcut as a strategic tool.

Safety car and VSC probability is high in Monaco, and teams will factor intervention likelihood into their pit stop planning.