Monaco Grand Prix: Preview - Audi

Audi Revolut F1 Team heads to the iconic streets of Monaco as Formula One kicks off the European leg of the calendar.

Following two Sprint Races on the trot, the team prepares for a regular weekend as it arrives in the Principality looking forward to another battle within the highly competitive midfield. Precision and confidence will be key across the weekend, around one of the most demanding yet scenic circuits on the calendar.

The Monaco Grand Prix also marks the debut of Audi Revolut F1 Team's brand-new European hospitality unit. Set against the backdrop of Monte Carlo, this trackside base will provide a new home away from home for the team, as well as an iconic facility for partners and guests.

Allan McNish, Racing Director: "Every race we complete is a step forward - we are still a young team and there is a lot of work we have to do in every aspect, from performance, to reliability, to operations. Our main objective this weekend is to keep building up in what is one of the most demanding weekends of the year. Monaco is a unique challenge, of course: it requires complete confidence from team and drivers from the first lap onwards. It will be another opportunity for us to keep learning, keep improving and continue moving in the right direction as a team. This race also marks the start of the European season, with our new team hospitality making its debut in the paddock this weekend. A lot of work has gone into that, and we are all looking forward to experiencing it."

Nico Hulkenberg: "Monaco is probably the most iconic race weekend on the calendar, on and off the track. For me, it's also a bit of a home race, having my family and friends around makes it truly special. The challenge here is unique: you need to find your rhythm from the very first lap, because there's no room for error and no real opportunity to make up for mistakes. The midfield is extremely close, so nailing qualifying will be crucial. Monaco can surprise you but that's exactly what makes it so special."

Gabriel Bortoleto: "I'm really looking forward to racing in Monaco again. It's one of those circuits every driver wants to do well at, for the history and the driving challenge it represents, and the atmosphere is always special. The spirits within the team remain high and it's something we can build on for this event. Monaco is all about confidence, precision and getting everything right across the weekend, so we'll be focused on putting together a clean run of sessions and making the most of every opportunity."