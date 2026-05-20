Canadian Grand Prix: Preview - Red Bull

Max Verstappen reflects on 10 years since his maiden win.

"It's a very special feeling. Of course I didn't expect to win; after the Mercedes pair crashed then you're targeting a podium, but in the end to come out on top, it's incredible. To hear the Dutch national anthem for the first time in Formula One, I have to think about my dad for sure and I heard he was crying, so yeah it's unbelievable. He invested a lot of time in me and this achievement is also because of him. I wasn't nervous during the race, I was just trying to focus and drive the best I could. We focused a lot on keeping the tyres alive because at my last stop I still had to do 32 laps until the end, but it worked out well! With five laps to the end I saw Kimi was dropping off a bit, he tried a few times and of course it kills your tyres and from there I just like 'okay, focus on the tyres now and bring it home'. I will for sure remember this and at the moment it's just a great feeling. It's amazing, I have no words for it. It was very good company on the podium, I mean Kimi even raced against my dad, so it's very funny! I was celebrating a lot on the in lap and I got a bit of cramp, but that's part of it!"

And looking ahead to Montreal...

Isack Hadjar: "Ever since Miami, I've been raring to get back into the car and go racing again. The Team delivered a much stronger package after the break and we want to continue with that progress going into Montreal. It's another Sprint weekend, so there are lots of opportunities to perform and score points."

Pierre Wache: "Miami saw us take a clear step forward, with the upgrade package delivering encouraging gains in performance and helping address some key areas on the car. It highlighted some car weaknesses and room of improvement to extract the overall performance. Canada will be another good test of the package alongside some minor updates this weekend. It has been a positive boost for the Team to see the progress translating on track after a lot of hard work behind the scenes, and we expect car development to be made as we head into the European races."

Stats & Facts

• Max's front row start in Canada in 2025 was the 200th in the Team's history.

• Max has led 234 laps in the Sprint format. Only 61 drivers have led that many laps across 75 years of full-length Grands Prix.

• Daniel Ricciardo won his maiden Formula 1 race in 2015 at the Canadian Grand Prix. He was one of six drivers to have taken a first Grand Prix win at Circuit Gilles Villeneuve, the first of which was Villeneuve himself in 1978.