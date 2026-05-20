Canadian Grand Prix: Preview - Audi

20/05/2026

Audi Revolut F1 Team prepares for one of the most charming destinations on the Formula One calendar - Montreal, Canada.

The Circuit Gilles Villeneuve is a favourite among drivers and fans alike, a venue known for its unique atmosphere and the close walls that leave little margin for error. As the third Sprint weekend of the season, the challenges of this unforgiving track will be heightened by the limited track time available, but the team aims to put together a clean weekend and turn this format into an opportunity.

Allan McNish, Racing Director: "Canada is always an exciting, yet demanding weekend: this track doesn't leave much room for mistakes and it's important to be sharp from the very first session. Miami was a tough event for us, but we knew there would be challenging weekends along the way in our first season. We must clean up a few areas and execute our race weekend well if we want to maximise our speed and potential. Sprint weekends put even more focus on preparation and making the most of all track time, so it's important we maximise every lap available in the only practice session on Friday."

Nico Hulkenberg: "Montreal is always a great event to come back to: It's an iconic track and the atmosphere around the city and circuit makes it a really enjoyable weekend. After Miami, the main thing for us is to reset quickly and put together a cleaner weekend overall. We know we have the potential to do well, but it's a matter of delivering from the start to the end of the event. Sprint events always make things more hectic, so it will be important to build our confidence early in the weekend and move forward from there."

Gabriel Bortoleto: "I'm looking forward to being back in Canada. Montreal tends to deliver some pretty good races and the atmosphere around it, both at the track and in the city, always makes it a special weekend for drivers and fans alike. Having raced here last year, I'm quite familiar with how important it is to be comfortable with the car straight away, especially with this being a Sprint event. Our target is to put everything together more cleanly than we did in the last round and maximise the time we have on track from the start of the weekend."

