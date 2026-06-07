Monaco Grand Prix: Race team notes - Williams

James Vowles, Team Principal: "It's great to score points in Monaco in difficult circumstances.

Well done to Alex for getting through what was a tough race, suffering a number of issues with deployment. It was also great work from the team to execute a strong strategy to allow the drivers to be fighting into the points, but it's disappointing for Carlos as his pace was exceptional, being right where he needed to be to bring more points to the table. Bigger picture, we've made progress from Japan across Miami, Montreal, and now here, and we're now able to knock on the door of points most weekends. We need to make further steps to move ahead of Alpine and VCARB but I'm confident we have what it takes in the pipeline to do so. Barcelona next, we need to keep the momentum and continue stepping forward."

Alex Albon: "Tough afternoon overall but it's good to get a few points. We were quick at the beginning of the race, and then from Lap 15 onwards we were managing a deployment issue that we couldn't fix, unfortunately. We were playing some team games trying to build a gap for both Carlos and me, but it made us vulnerable with track position. I was trying to defend against Lindblad but couldn't hold him off as I was losing time down the straights managing our issue. It was a messy race with the red flag and restarts, but ultimately, I think this has been my cleanest race weekend this year and I felt more in the rhythm and in tune with the car. We'll debrief, reset, spend some time in the SIM, and go again in Barcelona next weekend."

Carlos Sainz: "We had managed the race well and I had very good pace in general until the red flag and restart. It's difficult to digest getting hit in that corner on a restart to be honest, but there is nothing I could do unfortunately. It's frustrating to end the weekend like that and to throw away points, especially after the team have worked so hard to develop the car and move us forward into point scoring positions more consistently. Yeah, it's frustrating, but we'll try to look at the positives and go again in Barcelona."