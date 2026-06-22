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Austrian Grand Prix: Preview - Williams

NEWS STORY
22/06/2026

Ahead of the Austrian Grand Prix, Paul Williams, Chief Trackside Engineer, shares insights into the key technical factors that will shape the weekend.

What are the key technical challenges of the Austria circuit?
Paul Williams: Power and aerodynamic efficiency are paramount over the short track layout, which features predominantly right-handed low-speed corners, two high-speed corner sequences and relatively long straights

Tyre and brake management will be critical, with inside wheel lock-up risk at T3-4 and significant elevation changes complicating several of the braking zones

Extensive exit kerb usage has led to floor damage previously

Weather could be a factor this weekend, with warm conditions forecast (~30°C) but afternoon thunderstorms possible, typical of the Alpine environment, where storms can arrive rapidly over the mountains yet dissipate before reaching the circuit

How do the 2026 regulations influence the approach this weekend?
PW: Austria is a more conventional circuit for energy management, with battery level dropping consistently as the lap progresses in qualifying

It is the first time the new PUs will be taken to a high-altitude circuit. Although no significant issues are anticipated, the team will closely monitor performance, specifically turbo lag

Four straight-line-mode zones have been added for 2026; all are active in both wet and dry conditions

What are the tyre challenges of the circuit?
PW: This weekend sees the softest compound allocation, with Pirelli selecting the C3, C4 and C5 - the same range as 2025

It is a moderately low lateral energy density circuit, with the two high-speed, high-energy cornering sequences at T6-7 and T9-10 making up significant portions of the lap's tyre energy

The short lap coupled with long straights makes tyre warm-up difficult but helps to reset tyre surface temperatures in race conditions. In qualifying, the focus will be on front tyre preparation, with a potential requirement for build laps

The race is expected to be rear-limited due to surface overheating and wear, particularly in hotter track conditions

What are the strategic considerations for the race?
PW: The race is expected to be a two-stop

Most teams are expected to retain two medium tyres for Sunday; however, all compounds are potential race tyres. Expect variability in start tyre and strategy choices, some may elect not to race the hard

There is a moderate safety car and VSC probability; a late-race intervention could promote some three-stop races

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