Barcelona-Catalunya Grand Prix: Preview - Audi

Audi Revolut F1 Team heads to Barcelona looking to build on the encouraging pace shown in Monaco.

Following a busy weekend in the Principality, the championship moves to the Barcelona-Catalunya Grand Prix, a traditional circuit that is often held as the archetypal permanent track, owing to its wide range of corners and technical requirements.

The Circuit de Barcelona-Catalunya holds special significance for Audi Revolut F1 Team, having hosted the first laps of the R26 during pre-season running in January. Returning to the venue where the team's 2026 story began offers an opportunity to reflect on the steps made so far, while remaining focused on the work still to come to fulfil the team's objectives.

Allan McNish, Racing Director: "We showed encouraging pace in Monaco, proof that we are continuing to make progress, even if the final outcome did not reward the work that went into the weekend. Barcelona presents a different challenge altogether, but it is a circuit we know well and one that provides a good reference point for measuring our development. We return to the track where our story started earlier this year, and our aim is to build on the positives from last weekend, continue learning and keep moving forward."

Nico Hulkenberg: "Monaco ended in a quite frustrating way, but that's behind us now as we head into a new race week. There were still positives to take away from last weekend: our pace was encouraging, and that's something we want to carry forward. Barcelona is a very different challenge from Monaco and it's always a good test of the overall package. We've been making steps in the right direction so hopefully we will be able to extract the potential of the car."

Gabriel Bortoleto: "We showed some encouraging signs in terms of performance in Monaco. Every race is a chance to learn more and keep improving, and that's what we're focused on heading into Barcelona. It's a circuit I've spent a lot of time at over the years, in nearly every series I have competed in, and one where teams have no surprises, thanks to all the testing we've done there already. Our focus needs to be on a clean weekend in which we can maximise the potential of our car, execute well, and hopefully come home with some points."