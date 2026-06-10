Barcelona-Catalunya Grand Prix: Preview - Red Bull

Ayuma Iwasa will drive Isack Hadjar's car in the FP1 of the Barcelona-Catalunya Grand Prix.

Isack Hadjar: "It was a special moment to get my first podium with the Team in Monaco. The podiums we've earned as a Team over the last few races show the progress we're making and are a great reward for all the hard work going on behind the scenes. We know there's still a lot of work to do and plenty to improve if we want to keep fighting at the front consistently. Returning to Barcelona after testing should provide a nice reference point going into this weekend, and a good chance to see how we've progressed."

Max Verstappen: "It wasn't the result we wanted from Monaco and was a big disappointment for the Team as everything had gone so well over the weekend, so I feel like there is unfinished business. Barcelona is a completely different circuit, with the high-speed turns, long corners and the long straight and it will be a good test and interesting to see if we have made a good step forward. I have so many special memories in Barcelona, especially as I got my first win here ten years ago. It was of course a goal I wanted to achieve and to get this on my first race with the Team was really special. So I am excited to be back here and racing again."

Ayuma Iwasa: "I'm excited to be driving with the Team during FP1 in Barcelona this weekend. The last time I drove a Formula One car was in Abu Dhabi last year, so it will be a new experience for me with the current car and regulations. I've spent a lot of time preparing in the simulator so I'm looking forward to getting out on track, learning as much as possible and helping the Team during the session."

Stats & Facts

• This weekend is the 36th F1 race to take place at Circuit de Barcelona-Catalunya, at which time it will be tied with the Suzuka Circuit as the 10th-most used venue in F1 history.

• Following his 2016 win, Max accumulated seven consecutive Spanish Grands Prix podiums between 2018 and 2024, steadily improving positions as the years progressed (third place in 2018-19, second place in 2020-21 and winning the race in 2022-23-24).

• Isack's podium finish for Oracle Red Bull Racing was his first for the Team.

• Max's 2022 race victory in Spain saw him take the Drivers' Championship lead, something he would hold continuously for the next 1,029 days until March 2025, the longest run in F1 history (the previous record was 896 days

by Michael Schumacher from 2000-2003).

• The race winner in Barcelona has come from the front row 32 times in the 35 previous runnings of the Spanish Grand Prix, even more times than in Monaco (31 of the previous 35).