Monaco Grand Prix: Race team notes - Red Bull

Isack Hadjar: "It's been an outstanding result and weekend considering how it started in FP1

The race was difficult and I had to dig very deep. We got off to a clean start and were managing our race, and then within the first 10 to 15 laps I started having big drivability issues. If there's one track you don't want that, it's here, so that was incredibly challenging having to cover 60 laps. There was then uncertainty about what was going to happen with the red flag and you need to get your head back again in focus. Even towards the end, I was still lacking power on the restart. It really was the longest race of my life but now it's finished we got the podium. Whatever happens with the stewards, it's now completely out of my control. I celebrated and had my podium and I will always have that. My moment with the lads. Huge thank you to the Team, I trust these guys. Whatever happens, the emotions on the podium have already happened and I am proud of the Team."

Max Verstappen: "We don't know what happened today but we think the issue was due to an engine problem. During the formation lap I could feel that something was off and the pre-start was terrible. There was no consistency and then, at the start, the engine just dropped out. I dropped the clutch and it went dead and had no power. When I got a bit more power back, unfortunately it was messed up so I had to bring it back slowly. It was such a shame for us as everything was going really well up to that point. We felt great in the car all weekend and to come out with no points and to finish the race like this when you do everything so well as a Team is of course disappointing."

Laurent Mekies - CEO and Team Principal: "Mixed emotions today, as Isack and the Team did a great job to get him to the podium, overcoming some technical issues on the car, but on the other side of the garage, we lost Max's car straightaway with an engine issue. It was hard to take as he had incredible pace all weekend. It's frustrating when you miss out on a big points score, but that's part of the game, and we can only apology to him. For Isack it was a very intense battle in the car considering the number of issues he had to deal with. It was also an intense battle for the team in the garage as they worked to keep his car alive to the finish. In that context, making it to the podium is a very strong result. The most important lesson we take away from Monaco is that the underlying performance of the car keeps improving."