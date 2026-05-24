Canadian Grand Prix: Qualifying team notes - Red Bull

24/05/2026

Max Verstappen: "It was a bit of a lonely Sprint race for me.

"We knew that, with the setup we had, we were going to be limited in getting close to the cars ahead. For Qualifying, we made some changes, but unfortunately I was still struggling. We improved in some areas, the ride was better, but not so much in others. We need to understand more on the deployment side, as it makes it tricky to build references, especially into the braking zones, so there are a few things to analyse overnight. Tomorrow is probably going to be wet, so we'll see what happens."

Isack Hadjar: "The guys did a very good job to turn the car around from what was a frustrating Sprint race. To go from nowhere in the Sprint to P1 in Q2 is brilliant. I had a very good start to qualifying, felt very comfortable in the car, and made a big step forward in terms of pace. When it mattered I couldn't put the lap together and was overdriving the car, so I am very frustrated with myself. It is definitely positive to have made these steps, but I should have been fighting for a podium."

Laurent Mekies: "Qualifying did not go particularly smoothly for us. We were very competitive in some parts of the session, but then we struggled a bit in others. We have seen this throughout the weekend and we do not believe it is down to one single factor.

However, we have learned a lot and this will allows to continue our progression. Then if you look at the overall result, we are three tenths off pole and it's fair to say it's probably an accurate reflection of where we are right now, and we know how much work we still have in front of us to close the gap further.

Rain is forecast for tomorrow and I think we can expect a chaotic race, considering that we have not yet run these cars in the wet. It could be a steep learning curve for everyone and extremely tricky for the 22 drivers out there, but also very entertaining for the fans."

