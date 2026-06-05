Monaco Grand Prix: Practice team notes - Red Bull

Max Verstappen: "It was quite a positive day to be honest.

"We felt quite good in the car and it is particularly important, especially around Monaco, to have a positive feeling in the car. We just need to work to fine tune a few things. Ferrari are looking really strong so we will try to be as close as we can to them tomorrow. We are happy where we are at the moment but we are always trying to extract more from the car, so let's see what we can do tomorrow for Qualifying."

Isack Hadjar: "The first session was going okay. I felt like I was gaining confidence with each lap, so the crash caught me off guard. It's not something you see often around here. The Team did a very good job getting me back out there for FP2, it was impressive, so a big thank you to them. The plan from there was to build my confidence back up, and toward the end I had a much better feeling in the car. I want to carry that into tomorrow."

Paul Monaghan - Chief Engineer: "We felt pretty encouraged by our performance today. I don't think we can say that where we ended up in FP2 means that we will finish in P1: we will need to work hard tonight and drivers will, of course need to perform at their best tomorrow. We will work on some improvements on the car that should hopefully make things a little better, but other teams will also be working hard too, so let's see what happens.

"Max has been pretty encouraged with the performance of the car and his feedback has been concise. The garage worked really hard to repair Isack's car from FP1 and it was great teamwork from both sides of the garage. It was pretty satisfying to see the car go out so early into the session. I was also really impressed with Isack in FP2; he gained more and more confidence and he did well to finish P6 in that session. Tonight, we will work to maximise the best possible outcome ahead of tomorrow. It will be tight and I expect a few teams will be pretty fast, so we will do our best to achieve a good result and try to finish on the front row."