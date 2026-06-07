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Hadjar's podium under threat?

NEWS STORY
07/06/2026

The Monaco stewards are investigating illegal work by the Red Bull crew on Isack Hadjar's car during today's race.

"During the suspension of the race, mechanics of the Oracle Red Bull Racing Team were working on car number 6, performing operations not permitted by Article B5.14.4.a. at 16:55," reads a directive from Manuel Leal, the FIA's Formula One delegate.

"When queried about their works, they stopped working and reverted the car to its previous state without replacing any part.

"I am referring this matter to the Stewards for their consideration."

More to follow.

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