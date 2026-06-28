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Austrian Grand Prix: Race team notes - Williams

NEWS STORY
28/06/2026

James Vowles, Team Principal: "It was a tough day in these warmer conditions, with the car not in the place we need it to be at the moment - we were simply unable to fight for points.

"For Carlos, unfortunately, it looks like we may have had a PU issue, which resulted in the car shutting down on the straight. We will investigate the fault, however Mercedes have always been incredible at making sure we bring performance and reliability, so I have no doubt we'll be in a strong place come next week.

What I was pleased to see is our pit stops were on point today. Well done to the team, who have been working diligently over the last 6 months - the dividends from that are paying off.

Looking ahead, Silverstone is one of the races where we're bringing small upgrades and hope to take a step forward relative to the field. It's at difficult times like this that we pull together, reset, and come back swinging."

Alex Albon: "It's been a poor weekend overall; we simply did not have the pace to compete with the midfield. We struggled with tyre deg and lacked pace throughout the medium and high-speed corners, so there is plenty to analyse ahead of the next race. We are currently experimenting and covering every avenue to find performance before our upgrades arrive. Looking ahead to Silverstone, we'll bring a small upgrade package that we hope will move us closer to the likes of Haas and VCARB, so we're hopeful these updates will be the start of us moving in the right direction."

Carlos Sainz: "We had better race pace today than in practice but ultimately, we're still quite far off the pace of our rivals. We made a few changes which made the car more drivable, and we were fighting cars we did not expect to fight, which is a positive sign. However, sadly a PU issue meant my car suddenly switched off. It's clear we are not where we want to be in terms of performance, but we're bringing a small upgrade to Silverstone which will hopefully put us back in a more competitive position."

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