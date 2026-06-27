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Austrian Grand Prix: Qualifying team notes - Williams

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27/06/2026

Carlos Sainz: "Whilst it's been a tough weekend, I'm very happy with my last lap in Q1 and nearly made it through to Q2.

"Unfortunately, we just didn't have enough pace. We've been struggling with grip and the weight of the car all weekend and when you combine it with the heat, it's just too many issues to move up the field. A lot of teams have also brought upgrades and we're really noticing it this weekend. Hopefully this is a low point and from Silverstone onwards we return to the improvement path. Looking to the race tomorrow, it's going to be a struggle, but reliability is always a factor at play, so we'll do the best we can and keep an eye out for any opportunities."

Alex Albon: "A frustrating Saturday, but there's not much more we could have done today. We've made positive changes throughout the weekend between sessions, but unfortunately we just don't have the pace. In turns 1-4 we can fight in the midfield, but through the high-speed corners the gap is exposed, which is an extension of what we saw in Barcelona. We spent FP3 focused on long runs and race pace rather than one-lap pace, but we did expect more from this weekend, however I think with the heat it's exposed us more. Hopefully we can recover some positions in the race with this track having overtaking opportunities, so we'll try to exploit them."

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