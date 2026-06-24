Austrian Grand Prix: Preview - Red Bull

Max Verstappen: "Austria is of course a home Grand Prix for the Team.

"It's been a great track for me in the past and we have had really good memories there. It's a very interesting track and all of the corners are quite different, so it's really important to get a good balance out of the car. You need both the high speed and low speed performance, good traction and now, with how energy sensitive some tracks are, it is important to work to get on top of this. We have a new package we are bringing, so it is exciting to see how much this could look to give us in lap time. I will also be wearing my Orange Lion helmet for Austria, Belgium and Hungary as a tribute to the fans who have supported me throughout my career. So this is exciting and we are looking forward to see what we can do at the Red Bull Ring."

Isack Hadjar: "Austria is a weekend I've been looking forward to for a while. It's our home race, and it'll be the first time that I get to experience an atmosphere like it driving for this Team, so it's definitely an exciting one to head into. Barcelona was a good indication of the progress we have made, and even though we had a setback with the start, I managed to extract some good pace from the car and put in a strong recovery drive. We're bringing a new package to Austria and, as with any upgrade, the key objective will be to understand it and maximise its potential throughout the weekend. Hopefully it'll take us closer to where we want to be, and we get to experience some good racing in front of our home support."

Stats & Facts

• From 2020 to 2024, Max took Pole at Red Bull Ring on each occasion, enjoying the longest Pole-setting streak of his career at one circuit (5).

• Max has led more laps at Red Bull Ring (338 laps) than any other circuit in F1.

• Red Bull Ring is the highest European track on the current calendar at 700 meters above sea level.

• Isack is on a three-race streak of top six finishes.

• Max comes into the weekend half a point short of reaching 3,500 in his career.

• Isack was a race winner at Red Bull Ring from Pole position in the 2022 FIA Formula 3 feature race, and came from 21st on the grid to finish 3rd in the 2023 FIA Formula 2 sprint race.